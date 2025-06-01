Мостовой заявил, что «Интер» играл бездарно в финале Лиги чемпионов

Мостовой: «Интер» так и не вышел на финал Лиги чемпионов

Экс-футболист Александр Мостовой заявил, что миланский «Интер» так и не вышел на финал Лиги чемпионов против «ПСЖ», передает «РБ Спорт».

«Интер» на поле так и не вышел. Итальянская команда не показала вообще ничего. Это не уровень финалиста Лиги чемпионов. «Интер» играл так, как будто его тренировал Абаскаль, а ассистентом был Тедеско. Абсолютно бездарно», — сказал Мостовой.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале, проходившем в Мюнхене, парижане разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0. Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

Ранее Матвей Сафонов объяснил, как получил синяк под глазом после победы в Лиге чемпионов.