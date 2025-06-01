Сафонов объяснил, как получил синяк под глазом после победы в Лиге чемпионов

Голкипер «ПСЖ» Сафонов объяснил получение синяка под глазом после победы в ЛЧ

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в эфире Okko рассказал, как во время празднования победы в Лиге чемпионов получил синяк под глазом.

«Да, побили меня, я не знаю, где-то в толпе кто-то. Засунули локтем, походу», — заявил футболист.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале, проходившем в Мюнхене, парижане разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0. Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

После матча парижская полиция задержала 68 футбольных фанатов за участие в беспорядках. Агрессивные болельщики пытались перекрыть парижскую кольцевую автодорогу. По словам главы МВД Франции Брюно Ретайо, что он отдал распоряжение правоохранителям «действовать жестко».

Ранее российский журналист пожаловался на Сафонова.