«Химки» зарабатывали 400 рублей в день от спонсоров и рекламы

«Химки» в РПЛ заработали 147 тыс. рублей в 2024 году от коммерции

Подмосковные «Химки» в 2024 году в Российской премьер-лиге (РПЛ) заработали 147 тыс. рублей от коммерции — от спонсоров и рекламы. Об этом пишет Telegram-канал «Первый спорт».

Таким образом, в день клуб зарабатывал около 400 рублей.

Для сравнения, петербургский «Зенит», который в 2024 году выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России, заработал за год на коммерции 21,3 млрд рублей.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Изначально СМИ сообщали, что клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

Также появилась информация, что место «Химок» в высшем дивизионе должен занять другой клуб РПЛ.

Ранее стало известно, что могут сделать «Химки» для возвращения лицензии.