В «Химках» сделали заявление по поводу банкротства клуба

Пресс-служба подмосковного футбольного клуба «Химки» опровергла появившуюся в СМИ новость о банкротстве клуба. Об этом пишет «Чемпионат.com».

«Клуб такой информацией не располагает», — сообщили в пресс-службе.

До этого также «Чемпионат.com» и Telegram-канал «Фабрика футбола» сообщали, что клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Место «Химок» в высшем дивизионе займет другой клуб РПЛ.

Ранее «Химки» выпустили заявление об исключении из РПЛ.