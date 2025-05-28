«Химки» не выступят в новом сезоне РПЛ

РФС отказал «Химкам» в апелляции по поводу невыдачи лицензии на новый сезон

Российский футбольный союз (РФС) оставил в силе решение о невыдаче лицензии подмосковным «Химкам» для участия в сезоне-2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба РФС на своем портале.

По официальной информации, химчанам было отказано в удовлетворении апелляции в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования. Таким образом, «Химки» не выступят в новом сезоне чемпионата России.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ.

«Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» некому продавать лучшего бомбардира РПЛ.