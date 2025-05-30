Стало известно, что могут сделать «Химки» для возвращения лицензии

В РФС заявили, что «Химки» могут обратиться в CAS для получения лицензии

Подмосковные «Химки» могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для получения лицензии, необходимой для игры в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, его слова передает «Чемпионат.com».

«Каждой команде нужно играть в футбол, а не думать о том, какое решение может быть принято исполкомом РФС с учетом того, что в течение десяти календарных дней после момента получения итоговой части апелляционной части у «Химок» есть возможность обратиться в CAS, чтобы все же в теории получить лицензию», — заявил он.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Изначально СМИ сообщали, что клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

Также появилась информация, что место «Химок» в высшем дивизионе должен занять другой клуб РПЛ.

Ранее Александр Мостовой собрал символическую сборную РПЛ.