Стало известно, сколько «ПСЖ» получит за победу в Лиге чемпионов

«ПСЖ» получит от УЕФА €148 млн после сезона с победой в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) компенсирует парижскому «ПСЖ» €148,4 млн. Об этом сообщает Football Meets Data в соцсетях.

По информации источника, за победу в финальном матче Лиги чемпионов против «Интера» со счетом 5:0 «ПСЖ» будет выплачено €6,5 млн. Дополнительные €4 млн парижский клуб получит за участие в Суперкубке УЕФА.

В финальной встрече Лиги чемпионов, которая состоялась 31 мая, парижане оказались сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

Ранее голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выложил фото с супругой и золотыми медалями Лиги чемпионов.