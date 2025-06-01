Сафонов выложил фото с супругой и золотыми медалями Лиги чемпионов

Голкипер «ПСЖ» Сафонов показал фото с супругой после победы в Лиге чемпионов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в своем официальном Telegram-канале показал несколько фотографий с празднования победы в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

На одном из кадров футболист позирует вместе со своей супругой — Мариной Кондратюк — и золотыми медалями за победу в турнире.

В финальной встрече парижане оказались сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

Ранее российский журналист пожаловался на Сафонова.