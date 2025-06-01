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Вратарь «ПСЖ» получил синяк во время празднования победы в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Сафонов получил синяк под глазом, празднуя победу в Лиге чемпионов
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Stephane Mahe/Reuters

Вратарь французской футбольной команды «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил синяк под глазом, когда праздновал победу своего клуба в Лиге чемпионов. Об этом голкипер рассказал в Telegram-канале.

На видеозаписи россиянин продемонстрировал синяк и золотую медаль.

«Так радовался, что глаз подбили», — сказал он.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале, проходившем в Мюнхене, парижане разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0. Российский голкипер Матвей Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

После матча парижская полиция задержала 68 футбольных фанатов за участие в беспорядках. Агрессивные болельщики пытались перекрыть парижскую кольцевую автодорогу. По словам главы МВД Франции Брюно Ретайо, что он отдал распоряжение правоохранителям «действовать жестко».

Ранее экс-голкипер «Локомотива» рассказал, сможет ли Сафонов стать первым номером в «ПСЖ».

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