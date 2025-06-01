В Париже задержали десятки футбольных фанатов после финала Лиги чемпионов

В Париже полиция задержала 68 футбольных фанатов за участие в беспорядках после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что агрессивные болельщики пытались перекрыть парижскую кольцевую автодорогу.

По словам главы МВД Франции Брюно Ретайо, что он отдал распоряжение правоохранителям «действовать жестко». Около 5,4 тысяч полицейских и жандармов обеспечивают безопасность на улицах Парижа.

Французский «Пари Сен-Жермен» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале, проходившем в Мюнхене, парижане разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

Ранее болельщики «ПСЖ» и «Интера» подрались в метро перед финалом Лиги чемпионов.