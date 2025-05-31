Экс-голкипер «Локомотива» рассказал, сможет ли Сафонов стать первым номером в «ПСЖ»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что Матвей Сафонов может стать первым номером в парижском «ПСЖ», передает «Матч ТВ».

«Может ли Сафонов вытеснить Доннарумму? то огромный конкурент, но я думаю, что клуб брал Матвея не просто так. Думаю, что у «ПСЖ» есть план продать Доннарумму и сделать Матвея номером один», — сказал Гильерме.

Парижане в полуфинале Лиги чемпионов выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.

Ранее во Франции рассказали, сможет ли Сафонов сыграть в финале Лиги чемпионов.