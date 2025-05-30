«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ

Убыток «Спартака» стал самым большим среди клубов РПЛ в 2024 году

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал ключевые финансовые показатели клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за 2024 год. Информация основана на данных, представленных самими клубами при прохождении лицензирования.

Самым убыточным клубом в РПЛ за указанный период оказался московский «Спартак». Убыток клуба в минувшем году составил 2,618 млрд рублей до налогообложения. На втором месте по этому показателю расположился еще один московский клуб — «Локомотив», его показатель — 1,076 млрд рублей. На третьем месте находятся «Химки» (587,86 млн рублей), которые не прошли лицензирование.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее стало известно, что могут сделать «Химки» для возвращения лицензии.