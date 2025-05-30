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Мостовой собрал символическую сборную РПЛ

Экс-игрок Мостовой назвал свою символическую сборную РПЛ сезона-2024/25
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой в рамках проекта для «Чемпионат.com» составил свою символическую сборную сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);
защитники: Мойзес (ПФК ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Витор Тормена («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»);
полузащитники: Матвей Кисляк (ПФК ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»);
нападающий: Лусиано Гонду («Зенит»).

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее бразилец из «Зенита» назвал уровень чемпионата России высоким.

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