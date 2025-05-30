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Совершившего наезд на фанатов «Ливерпуля» водителя осудят

Совершивший наезд на чемпионском параде «Ливерпуля» предстанет перед судом
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Phil Noble/Reuters

53-летний житель Западного Дерби Пол Дойл предстанет перед судом за наезд на болельщиков «Ливерпуля», совершенный во время чемпионского парада. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно последней информации, число пострадавших увеличилось до 79 человек в возрасте от 9 до 78 лет. Судебное заседание состоится 30 мая.

27 мая правоохранители задержали Поля Дойла, который управлял автомобилем. Полиция подозревает, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. При этом силовики не считают наезд автомобиля на толпу людей актом терроризма.

Инцидент произошел вечером 26 мая во время парада в честь победы футбольной команды «Ливерпуль». Очевидцы утверждали, что водитель врезался в толпу фанатов намеренно. После первого столкновения он не остановился, а нажал на газ и поехал дальше по людям.

Ранее атаку «Спартака» подвергли критике.

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