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Появились подробности о задержанном после наезда на толпу в Ливерпуле

Sky News: наехавший на толпу в Ливерпуле мог быть под наркотиками
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Phil Noble/Reuters

Полиция подозревает задержанного после наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле в управлении машиной в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила представитель полиции Карен Джондрилл в эфире телеканала Sky News.

По ее словам, правоохранители задержали 53-летнего жителя Западного Дерби. Помимо езды в состоянии наркотического опьянения, он также подозревается в покушении и опасном вождении.

Инцидент произошел накануне во время парада в честь победы футбольной команды «Ливерпуль». Очевидцы утверждали, что водитель сделал это намеренно. После первого столкновения он не остановился, а нажал на газ и поехал дальше по людям.

В результате около 50 человек пострадали. Двое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии. Помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс заявила, что правоохранители не считают наезд автомобиля на толпу людей актом терроризма.

Ранее британские врачи отложили забастовку после наезда машины на толпу.

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