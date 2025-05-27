Бойня на параде: в Ливерпуле машина въехала в толпу футбольных фанатов

В Ливерпуле автомобилист сбил футбольных фанатов во время парада в честь победы одноименной футбольной команды. Очевидцы утверждают, что водитель сделал это намеренно. После первого столкновения он не остановился, а нажал на газ и поехал дальше по людям. Толпа заслонила собой машину, не давая ему двигаться. Около 50 человек пострадали. Двое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.

В Ливерпуле, Великобритания, 53-летний мужчина на сером легковом автомобиле Ford Galaxy въехал в толпу фанатов, которые праздновали победу футбольного клуба «Ливерпуль». Пострадали около 50 человек, выяснил Sky News.

Судя по кадрам с места происшествия, парад проходил в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит. На дороге находились только люди. Неожиданно автомобиль на большой скорости врезался в толпу, а затем проехался по тем, кто не успел убежать.

«Люди гнались за ним [автомобилем] и пытались остановить, окна сзади были разбиты», — рассказал телеканалу один из очевидцев. Присутствующие на параде описывают происходящее как «суета и крики».

Судя по кадрам, очевидцы окружили автомобиль, чтобы он не мог травмировать еще больше людей.

«Мы услышали, как позади нас ударило по толпе, а затем, когда мы поднимались, увидели на дороге полдюжины [раненых] людей», — сказал другой очевидец.

«Это было шокирующе. Сейчас мы вернулись в наш отель немного растерянными», — утверждает другой свидетель.

«Люди начали стучать в окна [машины]. Затем они разбили окна, и он [водитель] запаниковал и нажал на педаль газа. Затем он сбил кого-то, и этот человек подлетел в воздух, а он протаранил остальных. Я никогда ничего подобного не видел», — рассказал очевидец The Guardian.

Свидетели говорят, что все произошло примерно за 30 секунд. Они переживали, что будет еще один наезд, поэтому люди стали быстро убегать.

«Люди бежали, кричали… Я увидел мальчика, лет 15, держащегося за ногу и истекающего кровью. Там было много людей», — рассказали очевидцы.

В параде принимали участие около 100 тыс. фанатов. За несколько минут до ДТП центр Ливерпуля, где все произошло, был заполонен людьми. Более того, по улице проехал автобус с футболистами всего за 20 минут до инцидента. Журналисты разных изданий, которые присутствовали на параде, утверждают, что до инцидента на улицах уже было много полицейских. Сразу после произошедшего их стало еще больше.

Пострадали дети

По предварительным данным, два человека — взрослый и ребенок — получили значительные травмы. Всего госпитализированы 27 человек, у них травмы различной степени тяжести. Бригады скорой оказали помощь на месте еще 20 пострадавшим, в том числе четырем детям. По данным представителя скорой Дэйва Китчина, несколько человек также самостоятельно обратились в больницы.

Четверо пострадавших оказались зажаты под автомобилем, в том числе ребенок. Неподалеку были сотрудники пожарно-спасательной службы с необходимой техникой. Они прибыли на место всего через четыре минуты и подняли транспортное средство.

«Наши бригады быстро подняли автомобиль, вытащили из-под него людей и передали их нашим коллегам из скорой помощи», — рассказали работавшие на месте спасатели.

Бригады скорой медицинской помощи были неподалеку от места происшествия, поэтому они смогли оперативно сделать все необходимое.

Террорист или нет?

Полицейские арестовали водителя на месте. Им оказался 53-летний местный житель. Сейчас идет расследование. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов не считают произошедшее террористическим актом.

«Я знаю, что люди, по понятным причинам, обеспокоены тем, что произошло сегодня вечером. <...> Мы считаем, что это единичный инцидент, и в настоящее время мы не ищем кого-либо еще, имеющего к нему отношение», — заявила заместитель главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс во время пресс-конференции.

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Реакция на ДТП

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обозначил, что уже переговорил с мэром Ливерпуля Стивом Ротерамом. Он оценил храбрость, проявленную полицейскими и спасателями:

«Все, особенно дети, должны иметь возможность чествовать своих героев без этого ужаса. <...> Ливерпуль един, и вся страна поддерживает Ливерпуль».

Легенда футбольного клуба «Ливерпуль» Робби Фаулер заявил, что шокирован новостями.

Лидер городского совета Ливерпуля Лиам Робинсон сказал, что ДТП «бросило тень на радостный день для города». Он поблагодарил сотрудников экстренных служб и медиков, которые помогли пострадавшим. Чиновник пообещал оказать раненым необходимую поддержку. Робинсон также попросил не публиковать в соцсетях кадры с инцидентом, а передать их сразу в полицию. Чиновники не будут давать дальнейших комментариев, пока не узнают больше информации о произошедшем.

Футбольный клуб «Эвертон» — соперник клуба «Ливерпуль» — также выразил поддержку пострадавшим и всем, кого коснулись эти события.

«Я всем сердцем сочувствую всем, кого затронул этот ужасный инцидент», — написал министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг.