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Атаку «Спартака» подвергли критике

Экс-президент «Спартака» Червиченко подверг критике атаку команды
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике атаку команды, передает Vprognoze.ru.

«Когда у тебя все трое по 1,6м — ну что это за нападение? Я не понимаю, почему такому тренеру, как Станкович, понадобилось больше 28 матчей, чтобы понять, что это не работает», — сказал Червиченко.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25 , набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный

Ранее журналист Дмитрий Губерниев заявил, что иногда «Спартак» просто бесится с жиру.

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