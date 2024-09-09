Стал известен победитель чемпионата мира по самбо среди смешанных команд

Смешанные команды разыграли медали в заключительный день чемпионата мира по пляжному самбо, который проходил в Марокко. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации самбо (ФИАС).

Победителем турнира, генеральным партнером которого является «Роснефть», а официальным партнером — банк ВТБ, стала команда ФИАС 1. В финале она оказалась сильнее самбистов Румынии. Бронзовыми призерами стали сборные команды Марокко и Камеруна.

Смешанные команды были сформированы из спортсменов в пяти весовых категориях: у женщин 72 кг и свыше 72 кг; у мужчин 71 кг, 88 кг, свыше 88 кг.

Также 8 сентября российские самбисты завоевали шесть золотых медалей на мировом первенстве. У мужчин золото выиграли Дамир Шамсутдинов (58 кг), Александр Дурноян (88 кг) и Сергей Кузнецов (+88 кг). Среди российских женщин медали высшей пробы завоевали Екатерина Оноприенко (72 кг) и Олеся Ткаченко (+72 кг).

Самбо пока не включено в программу летних Олимпийских игр, на Играх в Париже этот вид представлен не был.

Ранее первая ракетка мира Янник Синнер выиграл US Open.