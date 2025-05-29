Губерниев: иногда «Спартак» просто бесится с жиру

Журналист Губерниев заявил, что иногда «Спартак» просто бесится с жиру

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о трансферной политике московского «Спартака», заявив, что иногда клуб бесится с жиру, передает Metaratings.

«Мне кажется, иногда «Спартак» просто бесится с жиру. Особенно когда анализируешь их трансферную политику. На практике получается пшик», — сказал Губерниев.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25 , набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее была названа символическая сборная сезона РПЛ.