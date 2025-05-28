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Путин связал допинговые случаи Валиевой и Шараповой с нетрадиционной медициной

Путин заявил о связи допинг-дел Валиевой и Шараповой с нетрадиционной медициной
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РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту заявил, что некоторые спортивные федерации привлекают к работе представителей спорной, нетрадиционной медицины, а потом атлеты сталкиваются с неясными случаями допинга.

«Так было, по-моему, с Марией Шараповой в свое время, когда она говорила: «Врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять». Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов. Она тоже ничего не знала. Ерунда какая-то», — заявил Путин, связав эти случаи с привлечением «шаманов» от медицины.

Также глава России потребовал не привлекать «шаманов» к работе с олимпийскими спортсменами.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Дисквалификация Валиевой истекает в декабре 2025 года.

После того как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло препарат мельдоний в список запрещенных, Шарапова на пресс-конференции в 2016 году объявила о том, что ее допинг-проба дала положительный результат на это вещество. Спортсменка была дисквалифицирована, после того как срок отстранения истек, она вернулась на корты, но уже не смогла добиться высоких результатов и в 2020 году завершила карьеру.

Ранее Путин призвал повысить выплаты паралимпийцам за победы на международных турнирах.

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