На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал повысить выплаты паралимпийцам за победы на международных турнирах

Путин: нужно повысить выплаты за победы на международных турнирах паралимпийцам
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости повысить выплаты для российских паралимпийцев за победы, которых они добиваются на международных турнирах. Его слова передает РИА Новости.

«Считаю, что следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдолимпийцам, а также их наставникам», — сказал Путин.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. В общем зачете, где их результаты не учитывались официально, они оказались на восьмом месте.

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) 12 мая 2023 года удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановлении членства в организации. Постановление от 16 ноября 2022 года аннулировано.

Ранее клуб РПЛ лишился тренера после поражения в стыковом матче.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами