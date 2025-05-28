Путин призвал повысить выплаты паралимпийцам за победы на международных турнирах

Путин: нужно повысить выплаты за победы на международных турнирах паралимпийцам

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости повысить выплаты для российских паралимпийцев за победы, которых они добиваются на международных турнирах. Его слова передает РИА Новости.

«Считаю, что следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдолимпийцам, а также их наставникам», — сказал Путин.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. В общем зачете, где их результаты не учитывались официально, они оказались на восьмом месте.

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) 12 мая 2023 года удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановлении членства в организации. Постановление от 16 ноября 2022 года аннулировано.

Ранее клуб РПЛ лишился тренера после поражения в стыковом матче.