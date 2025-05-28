Клуб РПЛ лишился тренера после поражения в стыковом матче

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат». Об этом специалист сообщил на пресс-конференции после первого стыкового матча команды за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я сегодня улечу домой, на следующий матч без меня команда будет готовиться. Надеюсь, что мой уход поможет. Принял решение сейчас в раздевалке, посмотрел ребятам в глаза и понял», — сказал Ташуев.

За право остаться в РПЛ «Ахмат» играет с екатеринбургским «Уралом». Первая встреча, которая состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» 28 мая, завершилась с результатом 2:1. Грозненский клуб открыл счет в матче, отличился Георгий Мелкадзе на 21-й минуте. «Урал» сумел сравнять на 50-й минуте игры, когда Мартин Секулич реализовал пенальти. Через девять минут Секулич забил второй мяч с игры, таким образом оформив дубль.

Ответный матч состоится в Грозном 31 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени. К ответному матчу команду подготовит Федор Щербаченко.

«Ахмат» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял 14-е место, набрав 25 баллов за 30 туров. Грозненская команда не побеждала в национальном первенстве с 12 апреля.

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