В «Спартаке» решили избавиться от воспитанника

Руководство московского «Спартака» не стало продлевать контракт с полузащитником Михаилом Игнатовым. Об этом сообщает Metaratings.

25-летний воспитанник академии клуба покинет его в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Игнатов провел за красно-белых 15 игр, в которых не набрал ни одного балла за результативность.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков. На пятом месте чемпионат закончило московское «Динамо», набрав 56 баллов.

Ранее «Химки» подали апелляцию на решение РФС о невыдаче лицензии.