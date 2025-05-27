Клуб РПЛ подал апелляцию на невыдачу лицензии

«Химки» подали апелляцию на решение РФС о невыдаче лицензии

Подмосковные «Химки» подали апелляцию на решение о невыдаче лицензии для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщила пресс-служба клуба.

Генеральный директор красно-черных Дмитрий Брехов заявил, что клуб рассчитывает на справедливое решение и пересмотр ситуации с лицензией »РФС-1».

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ.

«Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

Ранее у «Динамо» предсказали смену тренера.