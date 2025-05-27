Легенда «Спартака» оценил решение продлить контракт с тренером команды

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев поддержал решение клуба продлить контракт с тренером Деяном Станковичем, передает «Матч ТВ».

«Наверное, нужно укрепиться в обороне. Но правильным путем они идут. И то, что они переподписали контракт со Станковичем, это правильно всё сделали. Будет команда чемпионом на следующий сезон», — сказал Ловчев.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил, что тренеру Станковичу в «Спартаке» решили дать еще шанс.