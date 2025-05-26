«Не нашли лучшей кандидатуры»: экс-игрок сборной России о продлении контракта со Станковичем

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, зачем московский «Спартак» переподписал контракт с главным тренером Деяном Станковичем, и заявил, что специалисту решили дать еще один шанс. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я думаю, что не нашли лучшей кандидатуры и решили опять поэкспериментировать. Может быть, все списали на то, что он в первый раз столкнулся с зимними сборами и не смог подготовить команду к концовке сезона, потому что осенью команда хорошо смотрелась, и решили дать еще шанс с выполнением задач, которые ему поставят», — сказал Булыкин.

Специалист возглавил московский клуб летом 2024 года. 25 мая было объявлено о продлении рабочего соглашения. Новый контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее продление контракта с тренером «Спартака» назвали нелогичным.