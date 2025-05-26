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В «Спартаке» одним предложением оценили завершившийся сезон

Спортивный директор «Спартака» Кахигао: мы должны быть лучше
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ФК «Спартак-Москва»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сказал, что команда должна быть лучше, передает «Матч ТВ».

«Мы должны быть лучше», — сказал Кахигао.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми.

«Краснодар» завершил чемпиона на первом месте, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов.

Ранее в «Динамо» поздравили весь российский футбол с чемпионством «Краснодара».

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Футбол. Чемпионат России
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