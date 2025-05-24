В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» играет с «Химками». У красно-белых есть математические шансы завоевать бронзовые медали РПЛ. Кроме того, этот матч может стать последним для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 30-й тур
Матч не начался
24 мая 16:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Химки
Химки, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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16:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Спартак» принимает «Химки» в последнем туре РПЛ. В случае поражений «Динамо» и ЦСКА, а также собственной победы красно-белые завоюют бронзовые медали чемпионата. Начало встречи — в 16.30 мск.