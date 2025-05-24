24 мая 2025, 16:30 Спорт Станковича уволят после матча? «Спартак» играет с «Химками». LIVE Футбол. РПЛ. 30-й тур. «Спартак» — «Химки». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close Григорий Сысоев/РИА Новости

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» играет с «Химками». У красно-белых есть математические шансы завоевать бронзовые медали РПЛ. Кроме того, этот матч может стать последним для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 30-й тур Матч не начался 24 мая 16:30 Спартак М Москва, Россия 0 : 0 Химки Химки, Россия Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия