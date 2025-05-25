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В «Динамо» поздравили весь российский футбол с чемпионством «Краснодара»

Гендиректор «Динамо» Газизов: поздравляю наш футбол с победой «Краснодара»
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поздравил российский футбол с победой «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Теперь «Краснодару» нужно закрепляться на этой вершине. Это будет сложнее, чем добиться чемпионства в первый раз. Поздравляю всех болельщиков и весь наш футбол с этим событием», — сказал Газизов.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее тренер «Краснодара» ответил, не обидно ли ему, что «Краснодар» не сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона.

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Футбол. Чемпионат России
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