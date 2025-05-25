«Казалось, сердце остановится»: олимпийский чемпион о предложении гимнастке Авериной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев в эфире «Шоу Воли» вспомнил, как сделал предложение руки и сердца многократной чемпионке по художественной гимнастике Дине Авериной.

«Сделать что‑то очень громкое, пафосное, красивое. Но, так как мы люди скромные и не любим ажиотажа, все произошло дома за ужином 14 февраля. Я готовился к этому два часа. Мне казалось, что сердце остановится. Это было очень волнительно и даже не сравнимо с выходом на лед на Олимпиаде или чемпионате мира», — поделился он.

26-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период». О том, что пара решила пожениться, стало известно в середине февраля. Свадьбу спортсмены сыграют летом.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).

Ранее олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала самую запоминающуюся фигуристку.