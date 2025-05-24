Олимпийская чемпионка Роднина назвала самую запоминающуюся фигуристку

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала двукратную серебряную медалистку зимних Олимпийских игр — 2018 Евгению Медведеву самой запоминающейся фигуристкой последнего десятилетия. Ее слова приводит Sport24.

«Самая запоминающаяся фигуристка за десятилетие? Уже не раз говорила, что мне в свое время очень понравилась Медведева. Она нравилась катанием, отношением, трезвым взглядом, умными глазами и потрясающей волей», — заявила Роднина.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Сейчас спортсменка участвует в различных шоу, она принимала участие в проекте «Ледниковый период». Также у Медведевой свое шоу на YouTube — «БеС комментариев». В последнем выпуске она взяла интервью у олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

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