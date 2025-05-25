«Бежит впереди паровоза»: чемпион ОИ о заявлении про недопуск России на Игры-2026

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что решение о недопуске сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры — 2026 вызвало у него разочарование. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если это правда, то это большое разочарование. Но я думаю, что Тардиф бежит впереди паровоза, потому что еще неизвестно, что будет за два‑три месяца до Олимпиады, все еще может измениться. Я бы почти за год до Олимпийских игр таких решений не принимал», — заявил он.

24 мая стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Международной федерации хоккея (IIHF) состав групп Олимпиады без участия сборной России. 25 числа глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что МОК уже направил соответствующее уведомление Олимпийскому комитету России (ОКР). Однако Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что пока никакого уведомления получено не было.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, которое длится с весны 2022 года. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее недопуск сборной России на Олимпиаду-2026 назвали маразмом.