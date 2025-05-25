ФХР сделала заявление после информации о недопуске сборной на ОИ-2026

ФХР заявила, что ОКР не получал заявлений о недопуске России на ОИ-2026

Федерация хоккея России (ФХР) в своем официальном Telegram-канале сообщила, что Олимпийский комитет России (ОКР) не получал уведомления о недопуске сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры — 2026.

Об этом уведомлении сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

«По информации ФХР, у Олимпийского комитета России нет уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии национальной сборной России по хоккею. МОК не давал новых рекомендации по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решен позднее», — указано в заявлении.

24 мая стало известно, что МОК запросил у IIHF состав групп Олимпиады без участия сборной России.

Изначально 24 мая латвийский спортивный телеканал сообщил, что Международная федерация хоккея на льду приняла решение не допустить сборную России до участия на Олимпиаде-2026. Вместо россиян на Олимпийских играх выступит следующая по рейтингу команда — ей станет сборная Франции. При этом в Федерации хоккея России эту информацию опровергли.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, которое длится с весны 2022 года. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее бывший тренер сборной России высказался о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду.