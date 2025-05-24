МОК запросил у IIHF состав групп Олимпиады без участия сборной России

Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Международной федерации хоккея (IIHF) расписание и состав групп без участия сборной России по хоккею для зимних Олимпийских игр — 2026. Об этом сообщил РИА Новости президент IIHF Люк Тардиф.

«Решение принимает МОК, а не IIHF. МОК запросил у IIHF расписание и состав групп без участия России на Олимпиаде в Милане», — заявил он.

24 мая латвийский спортивный телеканал сообщил, что Международная федерация хоккея на льду приняла решение не допустить сборную России до участия на Олимпиаде-2026. Вместо россиян на Олимпийских играх выступит следующая по рейтингу команда — ей станет сборная Франции. При этом в Федерации хоккея России эту информацию опровергли.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее бывший тренер сборной России высказался о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду.