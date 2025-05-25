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Недопуск сборной России на Олимпиаду-2026 назвали маразмом

Экс-игрок сборной России Рыбин назвал маразмом недопуск на Олимпийские игры
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Рыбин назвал крайне неприятной новостью недопуск национальной команды на зимние Олимпийские игры — 2026. Его слова приводит «Советский спорт».

«Раньше войны останавливали ради проведения Олимпиады. Сейчас какая-то кучка недобитков считает, что может не допускать наших спортсменов. Все перемешалось. Какой-то маразм. Хочется все видеть по-другому. Какие-то люди сидят и принимают такие решения. Спорт сегодня именно в политике, а не вне ее», — заявил он.

24 мая стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Международной федерации хоккея (IIHF) состав групп Олимпиады без участия сборной России. 25 числа глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что МОК уже направил соответствующее уведомление Олимпийскому комитету России (ОКР). Однако Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что пока никакого уведомления получено не было.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, которое длится с весны 2022 года. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее бывший тренер сборной России высказался о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду.

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