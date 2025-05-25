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Определился обладатель бронзы чемпионата мира по хоккею

Швеция обыграла Данию и завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею
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Sweden's William Karlsson in action with Denmark's Frederik Dichow and Anders Koch Pontus Lundahl/TT News Agency/Reuters

Сборная Швеции одержала победу над национальной командой Дании в матче чемпионата мира по хоккею за третье место и завоевала бронзовые медали турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе шведской команды шайбы забросили Микаэль Баклунд, который оформил дубль, Маркус Юханссон, который также отличился дважды, Лукас Рэймонд и Мика Зибанеджад. В составе сборной Дании голами отметились Ник Олесен и Николай Элерс.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче за золотые награды турнира сразятся сборные США и Швейцарии. Поединок состоится 25 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 21:20 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее появилась информация, что сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады-2026.

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