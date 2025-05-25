На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады-2026

Глава IIHF Тардиф: МОК уведомил ОКР о недопуске сборной России по хоккею на ОИ
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф заявил о недопуске сборной России к зимним Олимпийским играм — 2026. Его слова приводит SVT Sport.

«Мы ясно дали понять, что именно Международный олимпийский комитет (МОК) должен уведомить Олимпийский комитет России (ОКР), и они это сделали. И мы хотим, чтобы МОК официально сообщил о недопуске сборной России», — сказал Тардиф.

24 мая стало известно, что МОК запросил у IIHF состав групп Олимпиады без участия сборной России.

Изначально 24 мая латвийский спортивный телеканал сообщил, что Международная федерация хоккея на льду приняла решение не допустить сборную России до участия на Олимпиаде-2026. Вместо россиян на Олимпийских играх выступит следующая по рейтингу команда — ей станет сборная Франции. При этом в Федерации хоккея России эту информацию опровергли.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, которое длится с весны 2022 года. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее бывший тренер сборной России высказался о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами