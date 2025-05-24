Бывший тренер сборной России высказался о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду

Экс-тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о недопуске российских хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года. Его слова приводит «РБ-Спорт».

Он отметил, что решение о допуске российских спортсменов будет зависеть «от той международной ситуации, которая будет складываться на момент принятия решения».

«Мы можем только надеяться на положительное решение», — сказал Быков.

24 мая латвийский спортивный телеканал сообщил, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение не допустить сборную России до участия на Олимпиаде-2026. Вместо россиян на Олимпийских играх выступит следующая по рейтингу команда — ей станет сборная Франции.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Канада сенсационно вылетела с чемпионата мира по хоккею.