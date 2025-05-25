В «Спартаке» сделали объявление о судьбе тренера команды в клубе

Московский «Спартак» объявил в своем Telegram-канале о продлении контракта с сербским специалистом Деяном Станковичем.

Новый контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

«Желаем Деяну успешного продолжения работы, прогресса и завоевания трофеев с нашим клубом», — говорится в сообщении.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее в «Динамо» поздравили весь российский футбол с чемпионством «Краснодара».