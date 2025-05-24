Тренер «Спартака» признался, что допустил много ошибок по ходу сезона

Тренер «Спартака» Станкович заявил, что допустил много ошибок в сезоне

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после разгромной победы над «Химками» заявил, что не считает важными статистические показатели xG, по которым его команда стала лучшей по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Я полностью принимаю и признаю как свои ошибки, так и свои положительные действия. Существует множество факторов, которые не укладываются в статистику и цифры. Можно выигрывать, иметь преимущество, но счет будет 0:1. Все цифры будут в этот момент не важны», — заявил Станкович.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми и избежали участия в переходных матчах.

Ранее в «Спартаке» подвели итоги сезона в РПЛ.