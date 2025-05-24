В «Спартаке» подвели итоги сезона в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после разгромной победы над «Химками» заявил, что в следующем сезоне его команда способна показать более позитивный результат. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы завершили сезон. Я считаю, что по его итогам наш стакан, скорее, наполовину полон, чем пуст. Конечно, мы могли бы сделать больше, я видел моменты, где мы могли бы прибавить, но были и счастливые моменты, которые нельзя выбрасывать. Каждый из нас должен отдавать больше. Были и мои ошибки, постараюсь их исправить в будущем. Мы заняли четвертое место, мы можем в следующем сезоне показать лучший результат. Спасибо болельщикам за их поддержку и любовь, они двигают нас вперед и помогают нам», — заявил Станкович.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми и избежали участия в переходных матчах.

Ранее игроки «Краснодара» получили кубок чемпионов Российской премьер-лиги.