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Игроки «Краснодара» получили кубок чемпионов Российской премьер-лиги

Футболистам «Краснодара» вручили кубок чемпионов Российской премьер-лиги
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев вручил футболистам «Краснодара» кубок чемпионов российской Премьер-Лиги сезона-2024/25.

В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», оставивший от команды с юга России на одно очко.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Краснодар» стал седьмым клубом, выигравшим чемпионат России по футболу.

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Футбол. Чемпионат России
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