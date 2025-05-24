Мостовой объяснил победу «Краснодара» в РПЛ

Мостовой: хорошо, что «Краснодар» отошел от своей философии

Экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на победу «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив, что ему трудно представить, чтобы кто-то из российских нападающих заменил Джона Кордобу, передает «Чемпионат».

«Мне трудно представить, чтобы кто-то из наших нападающих заменил Кордобу. Хорошо, что «Краснодар» отошел от философии, чтобы только свои воспитанники играли. Играют футболисты», — сказал Мостовой.

«Краснодар» стал седьмым клубом, которому удалось выиграть чемпионат России по футболу, обыграв в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

Ранее «Зенит» впервые с сезона-2018/19 не стал чемпионом России по футболу.