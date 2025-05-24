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«Зенит» впервые с сезона-2018/19 не стал чемпионом России по футболу

«Зенит» переиграл «Ахмат», но не смог стать чемпионом России
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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0.

В первом тайме два мяча забил Андрей Мостовой. Он дважды реализовал пенальти. На 59-й минуте забил Педро.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Петербургский «Зенит» завершил чемпионат на втором месте, набрав 66 очков. Чемпионом России стал «Краснодар», набрав 67 баллов. «Зенит» в последний раз не становился чемпионом России в сезоне-2017/18, когда победителем турнира стал московский «Локомотив».

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что сборная России через два года может вернуться на международную арену.

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