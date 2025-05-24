ЦСКА выиграл бронзовые медали РПЛ

Московский ЦСКА выиграл бронзовые медали сезона-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам 30-ти туров столичный клуб под руководством Марко Николича набрал 59 баллов.

В матче 30-го тура РПЛ армейский клуб принимал «Пари Нижний Новгород» и одержал победу со счетом 2:0. Первыйгол в этом поединке оформил Иван Обляков, реализовавший пенальти на 39-й минуте, а окончательную точку в этом матче поставил Артем Шуманский на 90-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

Московский «Спартак» занял четвертую строчку, одержав победу в заключительном матче над подмосковными «Химками» со счетом 5:0. Голами отметились Наиль Умяров, который открыл счет на 4-й минуте, Манфред Угальде, отличившийся на 36-й минуте, Ливай Гарсия, забивший на 82-й минуте, Рикарду Мангаш (84-я минута) и Роман Зобнин (88-я минута). «Газета.Ru» также вела онлайн-трансляцию матча, его рассудил Егор Егоров. В активе «Спартака» за весь чемпионат оказалось 57 очков.

Столичное «Динамо», которое также претендовало на бронзовые медали, оказалось на пятой позиции, набрав за весь турнир 56 баллов. Команда уступила в заключительном туре «Краснодару» (0:3), который и стал чемпионом Российской премьер-лиги сезона-2024/25.

Ранее экс-футболист ЦСКА рассказал, кто из россиян мог бы заиграть за сборную Бразилии.