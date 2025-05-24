На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА выиграл бронзовые медали РПЛ

ЦСКА одолел «Пари НН» и выиграл бронзовые медали РПЛ
close
Александр Вильф/РИА Новости

Московский ЦСКА выиграл бронзовые медали сезона-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам 30-ти туров столичный клуб под руководством Марко Николича набрал 59 баллов.

В матче 30-го тура РПЛ армейский клуб принимал «Пари Нижний Новгород» и одержал победу со счетом 2:0. Первыйгол в этом поединке оформил Иван Обляков, реализовавший пенальти на 39-й минуте, а окончательную точку в этом матче поставил Артем Шуманский на 90-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

Московский «Спартак» занял четвертую строчку, одержав победу в заключительном матче над подмосковными «Химками» со счетом 5:0. Голами отметились Наиль Умяров, который открыл счет на 4-й минуте, Манфред Угальде, отличившийся на 36-й минуте, Ливай Гарсия, забивший на 82-й минуте, Рикарду Мангаш (84-я минута) и Роман Зобнин (88-я минута). «Газета.Ru» также вела онлайн-трансляцию матча, его рассудил Егор Егоров. В активе «Спартака» за весь чемпионат оказалось 57 очков.

Столичное «Динамо», которое также претендовало на бронзовые медали, оказалось на пятой позиции, набрав за весь турнир 56 баллов. Команда уступила в заключительном туре «Краснодару» (0:3), который и стал чемпионом Российской премьер-лиги сезона-2024/25.

Ранее экс-футболист ЦСКА рассказал, кто из россиян мог бы заиграть за сборную Бразилии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами