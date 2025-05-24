24 мая 2025, 16:30 Спорт Сражение за бронзовые медали: ЦСКА принимает «Пари НН». LIVE Футбол. РПЛ. 30-й тур. ЦСКА — «Пари НН». ОНЛАЙН Андрей Черников

close Владимир Астапкович/РИА Новости

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) борющийся за бронзовые медали ЦСКА играет с «Пари НН». В случае победы красно-синие займут третье место в РПЛ, а в случае ничьей или поражения могут уступить эту строчку московскому «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 30-й тур Матч не начался 24 мая 16:30 ЦСКА Москва, Россия 0 : 0 Пари Нижний Новгород Нижний Новгород, Россия Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия