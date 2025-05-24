В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) борющийся за бронзовые медали ЦСКА играет с «Пари НН». В случае победы красно-синие займут третье место в РПЛ, а в случае ничьей или поражения могут уступить эту строчку московскому «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 30-й тур
Матч не начался
24 мая 16:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
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16:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! ЦСКА принимает «Пари НН» в последнем туре РПЛ. На кону — бронзовые медали турнира для армейцев. Начало встречи — в 16.30 мск.