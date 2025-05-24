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Экс-футболист ЦСКА рассказал, кто из россиян мог бы заиграть за сборную Бразилии

Бразильский экс-футболист ЦСКА Дуду: Жирков мог бы играть за сборную Бразилии
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РИА Новости

Экс-полузащитник московского ЦСКА Дуду заявил, что его бывший одноклубник Юрий Жирков мог бы заиграть за сборную Бразилии, передает Sport24.

«Какой русский футболист играл как бразилец? Юрий Жирков. Он обладал достаточным уровнем и навыками бразильского футболиста. Вы видели, как играют бразильцы? Вот Жирков играл точно так же», — сказал Дуду.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА. В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

Ранее Жирков назвал необычную причину из-за которой его не взяли в «Спартак».

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