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Спорт

В ожидании роковой ошибки «Краснодара»: «Зенит» бьется с «Ахматом». LIVE

Футбол. РПЛ. 30-й тур. «Зенит» — «Ахмат». ОНЛАЙН

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Михаил Киреев/РИА Новости
В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) борющийся за золотые медали «Зенит» принимает грозненский «Ахмат». Сине-бело-голубым необходимо, чтобы «Краснодар» потерял очки в параллельном матче с московским «Динамо». В таком случае, если «Зенит» победит «Ахмат», он станет чемпионом страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 30-й тур
Матч не начался
24 мая 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Зенит» принимает «Ахмат» в последнем туре РПЛ. На кону — возможные золотые медали турнира для сине-бело-голубых. Начало встречи — в 16.30 мск.

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