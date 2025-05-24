В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) борющийся за золотые медали «Зенит» принимает грозненский «Ахмат». Сине-бело-голубым необходимо, чтобы «Краснодар» потерял очки в параллельном матче с московским «Динамо». В таком случае, если «Зенит» победит «Ахмат», он станет чемпионом страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 30-й тур
Матч не начался
24 мая 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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16:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Зенит» принимает «Ахмат» в последнем туре РПЛ. На кону — возможные золотые медали турнира для сине-бело-голубых. Начало встречи — в 16.30 мск.