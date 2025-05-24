24 мая 2025, 16:30 Спорт В ожидании роковой ошибки «Краснодара»: «Зенит» бьется с «Ахматом». LIVE Футбол. РПЛ. 30-й тур. «Зенит» — «Ахмат». ОНЛАЙН Александр Седов

close Михаил Киреев/РИА Новости

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) борющийся за золотые медали «Зенит» принимает грозненский «Ахмат». Сине-бело-голубым необходимо, чтобы «Краснодар» потерял очки в параллельном матче с московским «Динамо». В таком случае, если «Зенит» победит «Ахмат», он станет чемпионом страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 30-й тур Матч не начался 24 мая 16:30 Зенит Санкт-Петербург, Россия 0 : 0 Ахмат Грозный, Россия Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия