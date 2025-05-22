Сборная России через два года может вернуться на международную арену

Сборная России может в 2027 году сыграть на Кубке CAFA

Сборная России может в 2027 году принять участие в международном турнире национальных команд Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщает Sport24.

По словам представителя пресс-службы CAFA, организация находится в контакте с Российским футбольным союзом (РФС) и готова к сотрудничеству.

«Участие сборной России в качестве приглашенной команды возможно в турнире CAFA Nations Cup в 2027 году», — заявили в CAFА.

В марте 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стало известно, где может пройти Суперкубок России — 2025.