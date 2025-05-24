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Олимпийский чемпион: в России недостаточно зрелищный и качественный футбол

Олимпийский чемпион Храмцов заявил, что не следит за российским футболом
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Анна Крестовская

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, который является известным болельщиком «Манчестер Юнайтед», рассказал в интервью «Газете.Ru», почему не следит за российским футболом.

«Болею за сборную России на турнирах. Нашу Премьер-лигу я не смотрю, как-то не задалось следить за ней. Возможно, у нас недостаточно зрелищный футбол, недостаточно качественный», — сказал Храмцов.

Однако олимпийский чемпион отметил, что знаком с положением команд в Российской премьер-лиге (РПЛ), знает, кто является лидером и кто из игроков выделяется в данный момент.

«Если удавалось посмотреть какой-то матч, то интрига, кто же победит, сохранялась до конца. Однажды болел за «Динамо» — пару раз с ребятами из этой структуры играл в футбол, захотел их поддержать», — рассказал Храмцов.

24 мая состоится последний, решающий тур РПЛ, в котором определится чемпион страны. На данный момент в таблице лидирует «Краснодар», который набрал 64 очка.

Однако «Зенит» отстает от «быков» всего на один балл.

Ранее олимпийский чемпион назвал отвратительным поведение звезды «Реала» Винисиуса.

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